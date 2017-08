Le CHU de Tours dans le top 5 des hôpitaux français

Selon le magazine "Le Point".

Seul CHU de la Région Centre Val de Loire, le CHU de Tours se classe cette année parmi les meilleurs hôpitaux de France. La direction de l'hôpital estime que "figurer à la 5ème place du classement est une grande satisfaction et une belle récompense pour l’ensemble des équipes du CHU qui se mobilisent chaque jour pour assurer les soins."

"Enregistrant des progressions notables dans des domaines de pointe (stimulateurs cardiaques, chirurgies, anévrismes, AVC, greffes, cancérologie), le CHU témoigne d’une dynamique forte d’investissement qui doit être maintenue. La qualité des équipes médicales et soignantes et le haut niveau des plateaux techniques et des équipements de l’établissement soulignent que l’avenir du CHU se construit aujourd’hui sur l’excellence des prises en charge qu’il propose et des équipes qu’il mobilise" ajoute l'hôpital tourangeau.

Enfin, l'équipe du CHU note que "cette 5ème place doit être lue comme le fruit d’une remise en question permanente pour s’adapter aux évolutions de la médecine, aux besoins de santé de son territoire et aux exigences légitimes des patients. S’il en était besoin, elle démontre que les réorganisations passées ont permis de renforcer l’attractivité et la qualité de l’établissement. Elle est un signe encourageant qui justifie et conforte la transformation immobilière et l’adaptation des organisations qu’il entreprend pour demeurer, demain, aux premières places du palmarès."

Une déclaration qui contient donc une petite pique aux syndicats, très critiques de la gestion de l'hôpital depuis de nombreux mois, notamment en vue de ses projets futurs de développement (reconstruction de Trousseau, fermeture de Clocheville...) comportant fermetures de lits et réorganisations de services.