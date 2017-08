Un samedi dédié au stand up paddle à Tours

Un événement unique en Centre-Val de Loire.

L’association Tours Paddling Club organise le Tours Paddling Gliss’ Festival le samedi 2 septembre au Lac des Peupleraies à Tours



Le Tours Paddling Gliss’Festival est un événement unique en région Centre-Val de Loire et dédié au Stand Up Paddle et aux activités liées à la glisse, ouvert à tous. L’objectif de ce festival est de faire découvrir gratuitement aux Tourangeaux les activités liées au Stand Up Paddle et à la glisse.



Au programme : du Stand Up Paddle, des parcours de slackline (une sangle tendue entre deux arbres), de l’indoboard pour travailler son équilibre et un challenge sprint 100m en Stand Up Paddle pour les plus sportifs. De nombreuses animations gratuites seront également proposées dans le village des partenaires.



En parallèle du festival, se déroulera la dernière étape et finale de la "Castle Race Cup" à 11h. Il s'agit d'un circuit de courses de Stand Up Paddle comprenant 4 dates, organisé pour la 2ème année consécutive par le Tours Paddling Club. Cette compétition est ouverte à tous, et a pour but de montrer au public l’activité et de faire découvrir le Stand Up Paddle en compétition aux débutants.



A 21h30, le film White Waves d’Inka Reichert, sera diffusé gratuitement en plein air.



Partenaire de la journée, Surfrider Foundation (qui a une antenne en Indre-et-Loire) tiendra un stand d'information et de sensibilisation sur la protection des milieux aquatiques. Un ramassage des déchets autour du Lac des Peupleraies sera organisé à 16h00.



Buvette et restauration sur place



Programme détaillé :



11h : Finale de la Castle Race Cup (compétition)

14h : Ouverture des initiations SUP, slackline, indoboard et Challenge SUP Sprint 100m

16h : Ramassage des déchets avec Surfrider Foundation

18h00 : Remise des récompenses

21h30 : Diffusion du film White Waves (surfeurs qui luttent contre la pollution marine ignorée) de Inka Reichert.



Plus d’infos : http://www.tourspaddlingclub.com





D'après communiqué.