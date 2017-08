4 stations de tram rebaptisées à Tours et Joué-lès-Tours

Il va falloir prendre de nouvelles habitudes…

Avec la rentrée, le réseau bus et tram Fil Bleu de Tours évolue. Des changements visibles à partir du 2 septembre, en particulier pour les lignes 4 et 15 (nous faisons d’ailleurs le point complet dans cet article). Mais le tram va aussi connaître son lot de transformations…

Pour les horaires, rien ne change : en journée, il passera toutes les 6 à 8 minutes et, le soir, le dernier tram partira de la gare de Tours à 0h03 en direction de Joué-lès-Tours. C’est en fait sur les quais des stations que l’on va noter des transformations. En effet, 4 arrêts vont être rebaptisés. Ne dîtes plus Anatole France mais Porte de Loire. Ne dîtes plus Mi-Côte mais Charles Barrier. Ne dîtes plus Stade Jean Bouin mais Bulle d’O. Ne dîtes plus Sanitas mais St Paul.

Pour Porte de Loire, on était déjà au courant. C’est le nom du nouveau quartier qui sera construit dans les prochains mois en haut de la Rue Nationale avec notamment deux hôtels Hilton. Résultat : la ville et la métropole préfèrent utiliser ce nom marketing de Porte de Loire plutôt que celui de la Place Anatole France (qui, elle, continue d’exister comme avant.

Deuxième changement à la Tranchée : Mi-Côte devient Charles Barrier, du nom du célèbre restaurateur qui a un établissement à son nom juste en face. Et il s’agit manifestement d’un hommage rendu au chef.

Troisième transformation, au Sanitas : la station portant le nom du quartier est débaptisée pour emprunter celui de la grande place du marché, St Paul. A Joué-lès-Tours, l’arrêt Stade Jean Bouin devient Bulle d’O car il est situé juste à côté de la nouvelle piscine de la commune.

A noter que sur le réseau bus, l’arrêt Docteur Chaumier s’appellera désormais MAME, du nom de l’ancienne imprimerie située juste en face, et devenue aujourd’hui l’accélérateur de jeunes entreprises de la métropole tourangelle.