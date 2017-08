Vues dans le métro parisien, les affiches de Tours font un carton

Tours Métropole en a fait imprimer pour les offrir aux amateurs.

Au début de l’été, souvenez-vous, on avait parlé de la nouvelle campagne de promotion de Tours dans le métro parisien. 4 visuels ont été imaginés et diffusés dès le 28 juin pour attirer les touristes en bord de Loire. Le premier représente la guinguette des bords de Loire, un deuxième le Château de Villandry, un troisième le CCCOD et le 4ème fait la promotion des balades à vélo et en bateau. A chaque fois, un slogan annonce la couleur : « Tours, l’inattendue ». Chaleureuses, modernes et élégantes, ces affiches ont beaucoup plu en Touraine (malgré quelques esprits grincheux).

Mais ce succès a pris une tournure assez inattendue. A Info-Tours.fr, notre boîte mail a commencé à chauffer très vite… Les messages venaient de Tours ou de la capitale et ils disaient tous la même chose : « j’aime beaucoup ces affiches. Savez-vous où je peux me les procurer ? Si elles sont en vente quelque part ? »

Face à la répétition des demandes, on a fini par poser la question à Tours Métropole qui a financé l’édition des pubs avec l’Office du Tourisme. Réponse : « nous aussi on a reçu de nombreuses demandes, du coup nous en avons fait imprimer et on les offre aux personnes qui viennent dans nos locaux. »

Résultat : tout l’été, ça a été le défilé : « on a profité du prolongement gratuit de notre campagne dans le métro parisien mais aussi de la diffusion en province à Bordeaux, Lyon ou Dijon. Une personne est venue spécialement de Paris pour en chercher, une autre nous a dit les avoir vues et appréciées à La Rochelle… » explique-t-on au service communication, qui commence à arriver en rupture de stock. Plusieurs formats ont été édités : une version A3 (épuisée), une version géante et des cartes postales, à retrouver à l’Office du Tourisme pour les fans.

Celle qui a le plus de succès ? L'affiche avec le vélo et la gabare.