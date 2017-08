Le 1er décembre, les Tourangeaux vont courir attachés deux par deux

Ce sera la première édition de la Love Race.

Préparez-vous à une course comme on n'en a pas encore connu à Tours... Le 1er décembre, vous allez pouvoir participer à la Love Race, dont le parcours se fait à deux. Mais pas en relais. Non, c'est plus subtil (et rigolo) que ça. Vous serez en fait attaché à votre partenaire grâce à un élastique de 60cm.

Testé à Orléans pour la St Valentin en début d'année (avec 1 500 participants), le concept débarque donc à Tours, au Lac de la Bergeonnerie. La distance totale à parcourir sera de 5km avec des animations sur tout le chemin... On vous en dira plus prochainement car Info-Tours.fr s'associe à ce nouvel événement insolite.

La billeterie ouvrira mi-septembre mais la page Facebook de l'événement est déjà en ligne ici.