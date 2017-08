Fraîcheur, douceur et originalité à la table du Turon

Le chef Mathieu Melin a de bonnes idées et de bons produits.

Récemment, on vous a proposé une sélection de bistrots tourangeaux à des prix très compétitifs (autour de 20€) avec des recettes originales et une mise en avant des bons produits. Dans cette liste, on aurait aussi pu rajouter Le Turon. Depuis plusieurs mois, on entend souvent parler en bien de ce restaurant de la Rue Colbert. Lors de Vitiloire fin mai, on avait notamment pu voir son chef Mathieu Melin en démonstration avec, si notre mémoire est bonne, de l’agneau et du chèvre. De quoi nous encourager à aller poser notre rond de serviette à sa table cet été…

Avec sa belle salle décorée de poutres, l’établissement a de la gueule. L’accueil est chaleureux, y compris sur la terrasse. Si le menu gourmand est à 32€, au déjeuner le duo entrée-plat ou plat-dessert c’est 15€50, 19€50 si vous faites le trio. Concrètement, ce Menu du Marché vaut le détour. Deux entrées, deux plats (viande et poisson), et deux desserts sur l’ardoise. Le temps de choisir, on peut tartiner un peu de rillettes de Tours maison sur du bon pain ce qui n’a jamais fait de mal à personne (pour peu que l’on aime les rillettes, évidemment).

Ensuite, pour commencer, on se laisse tenter par une salade estivale avec Ste-Maure-de-Touraine sur croûtons, melon, jambon, petite salade… Accompagnés de miel, les toasts sont extras, le reste de l’assiette est très frais, parfait pour la mise en bouche (même si le melon aurait mérité d’être un poil plus mur).

Pour le plat, un sans faute avec créativité, élégance et bon goût. Dans l’assiette, gratin de cabillaud et saumon accompagné de mousseline de pomme de terre et algue wakamé, beurre blanc à la vanille. La cuisson du poisson était parfaite, il était bien fondant. L’accompagnement était doux, copieux. Et la sauce liait parfaitement l’ensemble. Vraiment il n’y a rien à redire, c’est un plat de bistrot idéal (pour la viande, c’était de la ballottine de pintade).

Au dessert, après une petite réflexion, on a préféré la barre chocolat et fruit de la passion au clafoutis à la poire. Peut-être un peu lourd, mais vraiment la recette est excellente avec un sorbet mandarine fort en fruit, une crème anglaise parfaite, un chocolat intense et quelques fruits pour un peu de légèreté.

O.C.