Hammam, machines adaptées... : une salle de sport multicartes à Tours Nord

Au 7 Rue Maréchal Joffre de Tours Nord, ça sent la peinture fraîche et les matériaux neufs. Mais les tapis ne demandent qu’à tourner, les vélos à pédaler et les poids à se soulever. Après 3 mois de chantier avec les copains, c’est dans ce grand local commercial de plus de 400m² que Thomas Soulié et Claire Longomba viennent d’ouvrir leur salle de sport avec un concept assez singulier. S’il est accessible à tous les publics, l’établissement a aussi vocation à accueillir des personnes en situation de handicap et atteintes de longues maladies ou encore des sportifs ayant besoin de retrouver une bonne forme physique après une blessure. Le tout avec un accompagnement personnalisé.

Ca fait de longs mois que les deux jeunes Tourangeaux planchent sur leur projet. On en avait d’ailleurs déjà parlé à la rentrée 2016, quand Melting Forme avait remporté le 3ème prix régional du concours Créa Campus, dédié aux étudiants entrepreneurs. « Au fur et à mesure de mes stages, je me suis rendu compte que la plupart des personnes prises en charge dans les structures y étaient très bien suivies mais livrées à elles-mêmes après leur sortie ce qui fait qu’on les retrouvait rapidement dans le même état et elles retournaient dans les centres » notait ainsi Thomas, rugbymen à l’US Tours et qui a suivi un cursus spécialisé en activité physique et santé adaptée (licence et master) tout comme sa collègue Claire, par ailleurs basketteuse au CES Tours.

Des machines pour faire du sport en fauteuil roulant

A 25 ans, les deux associés se lancent donc dans le grand bain pile pour la rentrée, une période où les salles de sport connaissent traditionnellement une bonne affluence (on se remotive après les vacances, de même que l’on prend la bonne résolution de se remettre au sport en janvier). A la différence d’autres salles où les visiteurs sont très libres, ici l’encadrement est particulièrement étudié : « nous demandons aux clients qui s’inscrivent de fournir un certificat médical pour confirmer qu’ils sont aptes à pratiquer une activité sportive puis nous pratiquons un bilan individuel pour cerner leurs objectifs » détaillent Thomas et Claire.

Leur créneau : « apprendre à bouger en toute sécurité, parce que dans d’autres salles on ne fait pas toujours des exercices adaptés à ses objectifs ou à sa morphologie » poursuivent les deux coachs qui proposent des cours collectifs et un plateau de machines. On trouve des classiques des clubs de fitness (tapis roulants pour courir, rameurs, vélos…) mais aussi des appareils qui permettent à des personnes en fauteuil roulant de faire des exercices ou à des sportifs en réathlétisation de travailler par exemple le départ d’un sprint ou les gestes de défense du basket. Un tapis de course incurvé est aussi en place.

Seules 4 autres salles similaires en France

Thomas et Claire promettent d’accompagner au maximum leurs abonnés en leur concoctant un programme qui colle à leur état de santé ou leurs ambitions. Ils ont déjà noué des contacts avec plusieurs centres de rééducation ou des kinés. « Nous travaillons aussi avec la Mutuelle des Sportifs qui propose des forfaits de 500€ sur deux ans pour la reprise d’une activité physique » ajoutent les gérants de Melting Forme qui attendent par ailleurs beaucoup d’une loi récemment votée et ouvrant la voie au remboursement des abonnements sportifs par les mutuelles voire la sécurité sociale (leurs tarifs sont compris entre 35 et 59€ par mois en fonction de l’engagement et de la formule).

Assez unique en France (on recense 4 autres salles similaires dans le pays), l’activité des deux Tourangeaux a fini par convaincre les banques après plusieurs mois de discussions : « les ouvertures de salles de sport sont vues comme des projets risqués et elles n’accordent plus de prêts » note Thomas qui a fini par obtenir les crédits nécessaires grâce justement à l’originalité du concept.

L'embauche d'un 3ème coach envisagée

Il a aussi fallu changer de secteur. Initialement pensée pour les Deux-Lions, la salle ouvre finalement à Tours Nord, à 3 minutes du tramway : « il nous fallait un site parfaitement accessible aux personnes à mobilité réduite. » Il y a donc une place de parking PMR juste devant l’entrée et des vestiaires aux normes avec douches et lavabos adaptés. Des hammams ont même été préférés aux saunas disponibles dans d’autres enseignes car ils ne posent pas de soucis à ceux qui ont des problèmes respiratoires.

Ouvert de 7h à 21h30 en semaine, et de 9h à 19h le samedi, Melting Forme espère rapidement pouvoir embaucher un autre coach salarié. Car la présence d’au moins un gérant pour accompagner les abonnés venant s’entraîner est garantie. Les deux créateurs qui profiteront par ailleurs des temps calmes pour maintenir leur propre forme physique en vue des compétitions qu’ils disputeront avec leurs clubs respectifs chaque dimanche sur les terrains de rugby et de basket.

