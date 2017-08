Offre d'emploi : garde d'enfants de moins de 3 ans

15 postes à pourvoir pour la rentrée.

Annonce :

Les Enfants d’Abord est une entreprise de Service à la Personne spécialisée dans la Garde d’enfants à domicile, des enfants de tous âges (0 à 16 ans), sur Tours et proche agglomération.



Nous recrutons des Gardes d’enfants diplômées de la petite enfance (H/F) disponible du lundi au vendredi sur des temps périscolaires pour garder des enfants de moins de 3 ans au domicile des parents. Vous assurez la sécurité et participez activement à l'éveil et au développement des enfants dont vous avez la responsabilité.



Les besoins peuvent être fixes ou aléatoires, entrecoupés ou en journée complète.



Le poste :

○ Les matins : vous prenez en charge les enfants depuis le réveil et jusqu’à l’école ou la crèche. Vous préparez et encadrez le petit-déjeuner, la toilette, l’habillage et effectuez le trajet.

○ Les soirs : vous récupérez les enfants à l’école ou à la crèche et les ramenez à leur domicile. Vous préparez le goûter, encadrez les devoirs et proposez des activités. Vous êtes également amené(e) à préparer le repas et assurer la toilette des enfants.



Profil recherché :

Une personne expérimentée auprès des enfants, sensible à l’éveil et au développement et en capacité de leur proposer des activités. Bon sens et prise d’initiatives. Diplôme Petite Enfance impératif pour les enfants de moins de 3 ans. Le permis et le véhicule sont souhaités pour transporter les enfants (crèche / école / activités / domicile).



Offre :

Une mission peut être complétée par d’autres, selon vos souhaits et disponibilités. A la rémunération fixe, comprise entre 9.76€ et 10.79€ s’ajoute une prime variable selon le nombre d’enfants à charge. Cette rémunération est évolutive selon vos qualifications. Les kilomètres parcourus en voiture seront indemnisés à la hauteur de 0.39€/km.



Envoyer votre CV et votre lettre de motivations à : tours@enfants-dabord.fr ou sur www.enfants-dabord.fr



Renseignements au 24 Avenue de la Tranchée - 37 100 Tours / 02.47.55.97.74

Info-Tours.fr publie gratuitement vos offres d'emplois. Pour nous écrire : contact@info-tours.fr.