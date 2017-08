Reims punit Tours sur le fil

Le reportage photo d’Info-Tours.fr.

La victoire de Tours contre Niort en Coupe de la Ligue mardi soir n’aura été qu’une parenthèse. Lors de la 3ème journée de Ligue 2 ce vendredi, les ciel et noir n’ont pas réédité d’exploit. Après deux défaites franches contre Le Havre (3-0) et Clermont (2-0) ils ont pourtant bien résisté à Reims, équipe très en forme en ce début de saison. Et finalement, dans le temps additionnel en fin de seconde période, les Rémois ont trouvé le chemin du but.



A quelques secondes près, Tours perd donc l’occasion de marquer son premier point de la saison en championnat face à un adversaire redoutable. Un gros coup au moral même si l’équipe a donc su trouver des parades pendant 90 minutes.



Voici, ci-dessous, notre reportage photo au stade de la Vallée du Cher...

Philippe MAITRE