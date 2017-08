4 noms supplémentaires pour le festival Rock the House de Tours

Ce sera le 11 novembre au parc des expositions.

Avec Mome ou Paula Temple, la programmation du festival Rock the House de Tours donnait déjà le ton il y a quelques semaines. Elle vient de s'étoffer.

Rock the House, c'est le bébé d'une association entre Béton Prod (le fameux festival Aucard de Tours), AZ Prof (qui organise des spectacles toute l'année dans la région) et Tours Evénements (qui gère le parc expo). Le samedi 11 novembre, ces trois-là vont donc occuper le Grand Hall et ses abords pour un festival hivernal qui s'annonce néanmoins bien chaud.

Voici donc la suite du programme de la soirée :

Razorlight : Eux, on ne les avait pas entendus depuis 10 ans, leur retour est donc un événement. En plus, Tours sera leur premier concert français depuis 2008. Ce sera rock, très rock !

Kadebostany : Ce groupe nous vient de Suisse et dont le style nous est présenté comme "une pop baroque et sans frontière". Ca devrait plaire.

Agoria: Le Français producteur de sons électro est lui aussi sur scène pour faire danser les foules.

Arno N'Joy : Un Tourangeau qui compte sur la scène house-techno et qui est aussi l'artisan des Ilots.

Premiers sons dès 20h, fin de la soirée à 5h (des navettes sont prévues pour ramener tout le monde). La bllleterie est déjà ouverte pour l'événement (avec des pass à 25€ disponibles en durée limitée, 34€ sinon pour le plein tarif), toutes les infos sur rockthehouse.fr.