Accident grave à Parçay-sur-Vienne et collision sur le périphérique

Deux enfants ont aussi été sortis de l’eau sur l’Île Balzac à Tours.

Ce mardi en tout début de matinée, vers 7h30, une voiture et un scooter se sont percutés à Parçay-sur-Vienne sur la D8, au lieu-dit La Planche. Le conducteur a été gravement blessé suite au choc et l’hélicoptère du SMUR a été mobilisé pour le transporter sur le CHU Trousseau à Chambray-lès-Tours. Une dizaine de sapeurs pompiers se sont aussi rendus sur place plus les gendarmes pour réguler la circulation.



Deux heures plus tard, cette fois à Tours, un feu a pris dans une chambre désaffectée au rez-de-chaussée du 57 Avenue de Grammont. L’incendie s’est délcaré sur un matelas. Il a été éteint rapidement au moyen d’une lance. Les pompiers ont ensuite désenfumé les lieux. Aucun relogement n’a été nécessaire. Une vingtaine d’effectifs étaient sur place.



En début d’après-midi, juste avant 14h30, un accident entre une voiture et une moto s’est produit sur le périphérique de Tours, à Fondettes, au point kilométrique 10. Le motard, légèrement blessé, a été dirigé sur la Clinique Vinci de Chambray-lès-Tours. 10 pompiers ont été mobilisés.



Vers 15h30, ce sont une dizaine d’autres hommes dont trois plongeurs, qui ont pris la direction du parc de l’Île Balzac de Tours où deux enfants de 11 et 12 ans se baignaient dans le Cher, tout près du bassin d’eaux vives dédié au kayak. Il a fallu les sortir de l’eau pour les mettre en sécurité (la baignade dans la rivière est interdite). La police nationale les a ensuite pris en charge.