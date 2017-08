Palais des illusions indien pour Bharati 2 à Tours

Le 23 janvier 2018 au parc des expositions.

Après « Bharati : il était une fois l’Inde… » et ses 2,5 millions de spectateurs revendiqués à travers le monde, « Bharati 2 : dans le palais des illusions » vient d'être mis en scène, "voyage envoûtant au pays du Gange, des saris colorés et de Bollywood" nous promet-on. Et c'est pour bientôt à Tours...



Pitch :

Sur scène, danseurs, chanteurs, musiciens et acrobates nous font vivre cette histoire de toute leur âme, à travers des chorégraphies inédites et sur de nouvelles musiques, dans une explosion de rythmes et de couleurs ! Le parfum, les saveurs et l’esprit de l’Inde sont bien là. Les spectateurs sont hypnotisés, dépaysés, galvanisés… et plus que jamais convaincus que notre âme est là où notre cœur nous mène…

Le spectacle aura lieu le 23 janvier 2018 au Grand Hall de Tours.



Tarifs :

Cat Or assis numéroté : 55 €

Cat 1 assis numéroté : 49€ - *TARIF CE ET GROUPES : 46 €

Cat 2 assis numéroté : 39 € - *TARIF CE ET GROUPES : 36 €

PMR et ACC: 39 €



Réservations Internet, points de vente habituels et 02 47 31 15 3.