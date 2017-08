Générale des Services : 20 postes à pourvoir en Touraine

Postes recherchés : garde d'enfants, aides ménager(e)s et auxiliaires de vie.

Générale des Services, agence de services aux particuliers située au 70 Avenue de Grammont à Tours propose une large gamme de services allant du ménage à la garde d'enfants en passant par les cours à domicile ou le jardinage. Actuellement, l'entreprise recherche 5 Auxiliaires de Vie, 5 Aides Ménager(e)s et 10 Garded'enfants en CDI pour renforcer ses équipes.

Auxiliaire de Vie

Il s'agit d’aider le bénéficiaire dans les gestes de la vie quotidienne et de réaliser au domicile des clients des tâches liées aux activités ménagères. Donc d'accomplir pour les personnes en perte d'autonomie, un travail matériel, moral et social, contribuant à les soutenir à domicile. Gérer le quotidien : Ménage, Rangement, Vaisselle, Lessive, Repassage, Courses de proximité, Préparation de repas, Aide à la toilette, Aide pour l'habillage/déshabillage, Aide au lever et au coucher, Aider et stimuler la personne à se mobiliser ou se déplacer, Vérifier l'état de bonne santé de la personne, Effectuer certaines tâches administratives. Travail également soirs, week-ends et jours fériés. Secteur Tours & Agglo.

Profil recherché : une personne autonome, à l'écoute et ayant l'esprit d'initiative. Expérience de 3 ans et/ou diplôme exigé. Véhicule fortement souhaitable. Contrat de 24h hebdo pouvant évoluer très rapidement vers un temps complet. La rémunération est de 9,90€ brut, à laquelle s'ajoute un dédommagement kilométrique de 0,22 à 0,50€/km, un programme de formation continue et une prime d’ancienneté.

Aide Ménager(e)

Il s'agit de réaliser au domicile des clients des tâches quotidiennes liées aux activités ménagères (entretien de la maison) et de gérer le quotidien : Ménage, Rangement, Vaisselle, Lessive, Repassage, Courses de proximité. Secteur Tours & Agglo.

Profil recherché : une personne dynamique, organisée et ayant l'esprit d'initiative. Expérience de 2 ans et/ou diplôme exigé. Véhicule fortement souhaitable. Contrat de 24h hebdo pouvant évoluer très facilement vers un temps complet. La rémunération est de 9,76€ brut, à laquelle s'ajoute un dédommagement kilométrique de 0,22 à 0,50€/km, un programme de formation continue et une prime d’ancienneté.

Garde d'Enfants

Il s'agit d'assurer en toute sécurité la garde d'un ou de plusieurs nourrissons ou jeunes enfants au domicile des parents. Gérer le quotidien : Trajet école/domicile ou activité extérieure/domicile, Suivi des leçons, Préparation et prise des goûters et des repas, Activités ludiques et éducatives, Toilette et habillage, Transmission des règles de vie en société, Ménage, Rangement, Vaisselle, Lessive, Repassage, Courses de proximité. Secteur Tours & Agglo.

Profil recherché : une personne ayant un bon relationnel, créative, à l'écoute et ayant l'esprit d'initiative. Expérience de 2 ou 3 ans et/ou diplôme exigé. Véhicule fortement souhaitable. Contrat de 24h hebdo pouvant évoluer très facilement vers un temps complet. La rémunération est de 9,90€ brut + un dédommagement kilométrique de 0,22 à 0,50€/km, un programme de formation continue et une prime d’ancienneté.

Vous pouvez envoyer votre candidature à l'adresse mail tours.gds@generaledesservices.com ou sur le site http://tours.generaledesservices.com.

Pour plus de renseignements : 02 47.70.10.17.