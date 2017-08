Feux de forêt du sud : 20 pompiers tourangeaux en renfort

Ils seront basés à Aix-en-Provence.

Depuis plusieurs semaines, de nombreux feux de forêt ravagent le sud-est du pays, dans le Var, le Vaucluse ou encore en Corse. Avec le vent et la sécheresse, la situation s'est encore aggravée ces derniers jours. Afin de renforcer les moyens de lutte contre ces incendies qui se déclarent parfois par dizaines dans la même journée, les pompiers locaux ont besoin d'effectifs supplémentaires.

Ce mardi, 20 sapeurs pompiers tourangeaux ont donc pris la route d'Aix-en-Provence afin de soutenir leurs collègues. Ils sont partis du siège du SDIS37 à Fondettes dans l'après-midi et vont rejoindre des équipes de Loire-Atlantique, du Cher et de l'Indre. Sont engagés : 4 camions-citernes spécialisés pour la gestion des feux de forêt, 1 véhicule de liaisons tout-terrain et un 6ème véhicule toute utilité.

Une fois sur place dans les Bouches-du-Rhône, les 20 pompiers tourangeaux seront affectés en fonction des besoins. Leur date de retour en Indre-et-Loire n'a pas été précisée.

Photos : SDIS37.