Les bonnes odeurs de la Foire à l’Ail et au Basilic de Tours

Attention : l’événement va perturber la circulation.

En 2015, il a plu pour la Foire à l’Ail et au Basilic de Tours traditionnellement organisée le 26 juillet. En 2016, il faisait très beau. En 2017, ça s’annonce bien gris et sans doute humide. En 2018, suivant cette logique, le Soleil devrait donc de nouveau être au rendez-vous. Mais on vous conseille de ne pas attendre 365 jours et donc d’avoir le courage de sortir ce mercredi afin de profiter de ce grand marché odorant annuel du Vieux-Tours… Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il met en valeur les producteurs de la région. L’ail vient d’Indre-et-Loire ou de la Vienne, le basilic exclusivement de Touraine.

La Foire à l’Ail et au Basilic de Tours, plus que la possibilité de faire son stock d’ail pour l’année et d’acheter de quoi assaisonner ses tomates tout l’été, c’est aussi toute une collection de commerçants proposant différents produits régionaux (au hasard, du fromage ou du saucisson mais aussi de la lavande) sans oublier les restaurants du quartier et ceux qui s’installent juste pour la journée.

Pour l’occasion, le Vieux-Tours sera difficilement accessible en voiture et le stationnement interdit… Voici la liste des perturbations valables de minuit ce mercredi à 1h jeudi matin (la Foire en elle-même aura lieu de 8h à minuit).

Axes fermés :

Place du Grand Marché (entre les rues des Halles et du Grand Marché)

Rue de Chateauneuf

Place de Chateauneuf

Place des Halles (sur le parking au nord de la place, y compris la voie de desserte le long des immeubles)

Rue de la Grosse Tour (dans la partie élargie débouchant place des Halles)

Rue des Trois Ecritoires

Rue de la Serpe

Rue des Halles (entre la rue Baleschoux et la place Gaston Paillhou)

Rue du Change (entre les rues des Halles et de la Rôtisserie)

Rue Julien Leroy

Rue de la Rôtisserie

Rue de la Longue Echelle

Rue Henri Royer

Rue de l’Arbalète

Rue des 3 pavés ronds

Rue des 4 Vents (sauf riverains)



Le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur les voies définies ci-dessus, y compris la rue Néricault Destouches (sur 15 mètres à partir de la Place Gaston Paillhou).