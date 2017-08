Jamais deux sans trois pour Burger King à Tours

La photo du jour d’Info-Tours.fr.

Il y a une nouvelle terrasse Place Jean Jaurès. On peut y boire des coups, mais ce n’est pas sa fonction première. La spécialité du coin c’est plutôt le burger. Burger King vient d’ouvrir ce mercredi son troisième fast food de l’agglomération tourangelle, le premier sur la commune de Tours en elle-même (après celui de la zone commerciale de Chambray et celui des Atlantes à St-Pierre-des-Corps).

Installée à la place d’une boutique de vêtements et d’une boutique pour enfants, l’enseigne entoure un chocolatier et a complètement reconfiguré le bâtiment (pendant les travaux, toutes les fenêtres et devantures ont été cassées). Du coup, BK installe ici son plus grand restaurant de la métropole avec plus de 80 salariés pour le faire tourner 7 jours sur 7, de 11h à 23h.

A noter : si la marque dispose désormais de 3 points d’ancrage en Indre-et-Loire, celui de Jean Jau n’est pas dirigé par le même franchisé que les deux autres. On peut par ailleurs s’attendre à de nouvelles ouvertures d’ici quelques mois (sans vraiment plus de précisions pour l’instant). Évidemment, l’ouverture des portes a immédiatement attiré un public de curieux, d’affamés et d’impatients. De quoi en tout cas confirmer la fonction de cette place centrale de Tours : un lieu garni en restaurants dont la principale qualité est de pouvoir manger vite, en particulier au déjeuner. A quelques exceptions près, le reste est en option…