A Tours, 6 semaines de perturbations sur le Pont Mirabeau

Deux de ses accès seront interdits.

Si vous prenez souvent le Pont Mirabeau depuis le Quai Paul Bert de Tours, changez d'itinéraire ! A partir de ce lundi 17 juillet et jusqu'au 25 août, les deux bretelles qui permettent de grimper sur le pont pour traverser la Loire seront fermées à cause de travaux. En fait il faut remplacer les joints de dilatation. Il s'agit de la première phase d'un chantier de plus grande envergure prévu lui pour l'été 2018. A ce moment-là, le pont d'1km construit au début des années 70 sera complètement fermé car il faudra remplacer ses 84 appuis en le soulevant. Coût total : 1,7 millions d'euros.

Pour rappel, c'est après un accident avec un bus survenu à l'été 2016 que Tours Métropole s'est rendu compte qu'il était grand temps de faire des rénovations sur le Pont Mirabeau. Et comme l'été il y a 50% de véhicules en moins sur cet axe (moins de 10 000 contre 19 000 en temps normal), l'institution juge que c'est le bon moment pour s'en occuper. Au programme ? "Le changement complet des joints de dilatation du pont (110 mètres au total), la réfection des enrobés, le nettoyage des caissons et le remplacement complet des luminaires d'éclairage public." Du coup, les deux bretelles Est et Ouest sont condamnées depuis les quais de Loire. Les autres accès restent inchangés.

"Durant ces 6 semaines de travaux, le pont restera ouvert avec une voie de circulation dans chaque sens Nord/Sud et Sud/Nord. Des déviations seront mises en places pour les véhicules, lignes de bus et vélos. La réouverture des bretelles Est et Ouest est prévue pour le 28 août."