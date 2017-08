Un feu d'artifice 2017 bien applaudi à Tours

Le spectacle a duré une vingtaine de minutes.

A 23h pile, les lumières du Pont Wilson s'éteignent et le ciel s'illumine. Pendant un peu plus de 20 minutes le feu d'artifice du 14 juillet de Tours a enchanté petits et grands venus bien nombreux pour profiter du spectacle (mais semble-t-il moins qu'en 2016, soirée endeuillée par l'attentat de Nice).

Alors qu'élus et autres VIP s'étaient tranquillement installés à l'écart en haut de la Bibliothèque Centrale, à hauteur de la guinguette sur les quais, la foule était compacte. Plus aérée sur le Pont Wilson dont l'affluence avait été contrôlée pour éviter un mouvement de foule et des chutes de personnes dans la Loire. La soirée était d'ailleurs placée sous le signe de la sécurité avec des camions bloquant les accès à la Place Anatole France et des vigiles observant les sacs sans les fouiller aux entrées. Il y a eu un peu d'attente pour le public arrivé à la dernière minute mais globalement la circulation des piétons est restée fluide, surtout pour ceux qui ont choisi de s'installer en retrait de l'hyper centre.

Après le bouquet final, la fête s'est poursuivie Place de la Résistance avec la soirée dansante. D'abord timides, les Tourangeaux se sont vite emparés de la piste pour ne plus la lâcher quel que soit l'âge des tubes lancés dans les enceintes...

Nous vous proposons quelques photos de la soirée transmises par nos lecteurs. Merci à Pascal Bourdieu pour la photo de Une et à Marine pour celle proposée ci-dessous. D'autres images sont disponibles sur notre page Facebook.