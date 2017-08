A Tours, un bal des pompiers au sommet

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Des pompiers qui chantent et dansent sur Allumer le Feu de Johnny Hallyday pendant que des flammes s'échappent du toit de la caserne de Tours Centre : gros cliché au beau milieu de ce bal 2017 organisé à l'occasion de la fête nationale. C'est facile, mais ça marche : une fois de plus, 4 à 5 000 personnes se sont retrouvées avec les soldats du feu pour une grande fête qui a duré de 18h à 3h du matin.

Déplacé du parking donnant sur le Boulevard Wagner pour se replier à l'arrière de la caserne Chassagne, l'événement a gagné en espace et en fluidité : bar à bulles avec plusieurs choix de champagne, grand bar, snack, tombola (avec jusqu'à 600€ de bon d'achat pour le 1er prix ou encore des abonnements en salle de gym)... Tout était réuni pour passer une belle soirée à l'occasion des 50 ans du bâtiment (qui sera d'ailleurs prochainement rénové).

Dans la foule, beaucoup de Tourangeaux avaient joué le jeu : robes de soirée glamour et chemises chic côtoyaient donc les uniformes et tout ce petit monde dansait ensemble au son des reprises parfois un peu passées de mode mais connues de tous.

Pour cette 3ème édition à Tours Centre, le plus grand bal des pompiers du département a innové avec un concours de talents pour inaugurer la soirée et un feu d'artifice assez réussi pour l'illuminer à minuit pile.

Entre les deux, chanteurs et DJs se sont relayés pour assurer l'ambiance musicale, sans oublier quelques prestations de danse aérienne avec une grande échelle comme accessoire principal et sur fond d'illuminations bleu-blanc-rouge : des numéros qui ont fait leur effet.

Une fois encore, on a eu la preuve que les pompiers savent s'amuser et que le public (souvent composé de jeunes) aimait ça. Un nouveau grand bal est d'ores et déjà prévu à la rentrée pour le congrès régional des sapeurs pompiers, on vous en reparlera... En attendant, voici quelques photos de la soirée...

Morgan MORVAN