Beaucoup de monde jusqu'à samedi sur l'A10 à Tours

Drapeau rouge ce jeudi pour les départs.

Pour beaucoup ce jeudi 13 juillet donne le coup d'envoi d'un long week-end de trois jours... Et manifestant il y en a plein qui ont décidé d'en profiter le plus possible. Résultat : Bison Futé voit rouge sur les autoroutes tourangelles, et ce dès ce jeudi après-midi. La traversée de Tours via l'A10 est annoncée comme le gros point noir de la région, et il vaut mieux éviter de l'emprunter de 15h à 20h. L'idéal pourrait même être d'essayer de contourner les travaux d'élargissement de l'autoroute à partir de Chambray...

Ce vendredi et ce samedi, plus de drapeau rouge mais Bison Futé voit encore orange. Par conséquent, on prévoit encore des ralentissements sur l'A10 vers Poitiers et Bordeaux, en particulier ce vendredi matin de 7h à 11h puis samedi à partir de 8h. Notons que la journée de dimanche sera orange, mais cette fois dans le sens des retours.

Concernant l'A85 et l'A28, sans doute pas de gros bouchons mais un trafic annoncé comme dense, en particulier vers Angers.