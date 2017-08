Fil Bleu : pourquoi des horaires d'été ?

Ils sont en place jusqu'à fin août.

Ca peut surprendre le premier jour, agacer un peu aussi, parfois, quand il faut attendre le bus ou le tram plus longtemps que d'habitude. Depuis le lundi 3 juillet, et jusqu'au 27 août, Fil Bleu a remis ses horaires d'été au goût du jour (et en change encore certains dès ce lundi 17 juillet). Conséquence : moins de passages sur les diférentes lignes avec parfois un intervalle de plus d'une heure en pleine journée la semaine (ligne 15), ou un bus tous les quarts d'heure au lieu de toutes les dix minutes sur certains circuits (2, 3, 5).

En été, la fréquentation du réseau baisse, d'où cette réduction du trafic pendant deux mois (même si la plupart des salariés prennent 3-4 semaines de congés). A Keolis Tours, l'entreprise qui gère le réseau, on nous explique qu'en moyenne on compte 2 millions de voyageurs en juillet et en août contre 3 millions en avril, mai ou juin. Une raréfaction de la fréquentation des Tourangeaux dans les transports en commun qui débute avant même la fin de l'année scolaire (le 7 juillet cette année) avec l'arrêt des cours dans les lycées, par exemple. Voilà aussi ce qui justifie que les chauffeurs sont moins nombreux avant même la dernière sonnerie.

En lien avec Tours Métropole, qui finance le service, Fil Bleu se défend tout de même de maintenir "68% des horaires alors que le nombre de voyageurs baisse de 44%. L'offre de week-end est semblable au reste de l'année (et même inchangée le dimanche, ndlr) et plus réduite en semaine. On s'adapte aux besoins."

A noter qu'aucun service renforcé n'est prévu pour le feu d'artifice de Tours ce vendredi soir (derniers bus à minuit à la gare). Pas plus de bus non plus pour un gros événement comme l'American Tours Festival. Dans ces circonstances-là, seule Tours Métropole peut demander un plan de transport adapté afin de transporter plus de monde. C'est le cas pour certains rendez-vous comme la Foire de Tours ou le salon de l'orientation. Peut-être faudra-t-il y réfléchir pour d'autres occasions ?