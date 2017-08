PLAT DU JOUR : Kuushuur mongol aux Halles de Tours

L’épicerie asiatique Les Steppes de Mongolie s’est agrandie.

Les Tourangeaux curieux de saveurs culinaires internationales se sont peut-être déjà aventurés dans la petite épicerie asiatique située près des Halles de Tours, Les Steppes de Mongolie. La boutique fait des plats à emporter mais dispose également d’une salle de restaurant. Le temps d’un déjeuner, cela peut être le bon moment de voyager un peu jusqu’en Asie pour découvrir autre chose que des plats chinois, japonais ou coréens (déjà proposés par d’autres restaurants tourangeaux).

Comme son nom l’indique, c’est donc vers la Mongolie que la carte nous transporte avec (pour l'instant) 3 spécialités en particulier, et préparées sur place : le buuz (bœuf cuit à la vapeur, farine de blé et de riz, oignons, chou blanc, épices), du Kuushuur (bœuf dans une pâte frite) ou le Tsuiyan (bœuf, farines de blé et riz, poivrons, pomme de terre, chou, épices…).

On a essayé le Kuushuur, et 6 pièces sont arrivées avec une (petite) salade d’accompagnement. Attention si vous vous lâchez sur les chips aux crevettes servies en apéritif, vous risquez d’avoir un peu de mal à finir. Pour le prix (une dizaine d’euros le midi), vous serez bien calés et c’est plutôt bon. On reconnait bien les saveurs. Le tout est servi avec du ketchup.

Pour l’ambiance et le service, c’est agréable et sympathique. La carte comporte aussi Bobuns, nems ou samoussas sans oublier les fameuses perles de coco (et leur lait) en dessert. L’adresse ? 7, Place Gaston Paillhou. N’hésitez pas à y entrer.