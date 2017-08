Rock The House, la collection automne-hiver d'Aucard de Tours

Le 11 novembre au parc des expositions.

A priori, pas de risque d'annulation pour cause d'inondation comme Aucard de Tours en 2016. Avec Rock The House, Radio Béton lance un nouveau festival dès cette année, en association avec AZ Prod et Tours Evénements. Voici donc un événement tout neuf dans le calendrier musical tourangeau, que l'on pourrait qualifier comme étant à mi-chemin entre Aucard de Tours proposé en juin à la Gloriette et les Nuits Electro en mai au Grand Hall. Sauf que sur ce coup-là, tout se passe en novembre.

Rock The House c'est donc un jour férié cette année, le 11 novembre (un samedi soir, en plus). Une première édition qui se déroulera dans deux salles aux ambiances différentes et avec des artistes tout au long de la nuit. 6 noms ont déjà été annoncés dont Møme qui fera une seconde date en Touraine après celle assurée pas plus tard que ce dimanche au festival Terres du Son de Monts. Le jeune DJ français sera accompagné de Georgio (rap), l'Allemand Pantha du Prince (techno), l'artiste électro féministe Paula Temple, Detroit Swindle (un duo venu d'Amsterdam) et un espoir de la scène électro française : Arandel, signé sur le même label que Rone ou Agoria : Infiné.

Premiers sons dès 20h, fin de la soirée à 5h (des navettes sont prévues pour ramener tout le monde). La bllleterie est déjà ouverte pour l'événement (avec des pass à 25€ disponibles en durée limitée, 34€ sinon pour le plein tarif), toutes les infos sur rockthehouse.fr. Si ça marche bien, Béton pourrait bien organiser le même festival sur plusieurs jours dès 2018.