Accident voiture-tram à Tours et entre 2 motos à La-Croix-en-Touraine

Il y a eu 3 blessés sur la D31.

Ça arrive régulièrement... Ce dimanche en début d'après-midi une voiture a percuté le tram Rue Nationale à Tours. L'accident, impressionnant, n'a cependant pas fait de victime. La rame et la voiture sont néanmoins bien amochées...

Un peu plus tôt, vers 13h20, un accident bien plus grave s'est déroulé sur la D31 à La-Croix-en-Touraine : deux motos se sont percutées pour une raison encore non déterminée. Il y a eu 3 blessés dont une femme gravement touchée et hospitalisée au CHU Trousseau à Chambray-lès-Tours. Les deux autres victimes, un homme et une femme, sont plus légèrement atteints. Ils ont été dirigés sur l'hôpital d'Amboise.

De cette journée de dimanche, on retiendra aussi un feu de récolte au lieu-dit La Gapière sur la commune de Beaumont-Louestault. 10 hectares sont partis en fumée en fin de matinée d'autant que le vent n'a pas facilité l'intervention des pompiers qui ont dû utiliser plusieurs lances pour venir à bout de cet incendie.