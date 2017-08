A Tours, l’Accueil Vélo Rando prend la route

Il est fait pour les touristes ou les Tourangeaux qui veulent faire de belles balades.

On peut difficilement faire beaucoup plus près de la gare et de l’Office du Tourisme. Juste en face du Vinci, à 2 minutes à pied des quais de la SNCF, l’Accueil Vélo Rando de Tours est désormais ouvert. La Maison du Vélo, comme on l’appelle aussi, a été totalement aménagée et pensée pour les cyclistes et les promeneurs de passage dans la région ou ayant besoin d’infos avant de partir en vadrouille.

Avec une décoration acidulée, l’espace qui a bénéficié de plus de 200 000€ de travaux (financés par la métropole et la région) comporte une douche, des toilettes, une kitchenette avec plaques de cuisson et micro-onde. Il y a aussi un frigo, de quoi se poser et se reposer, des consignes à bagages (payantes) ou encore tout un mur de documentation pour dénicher les plus beaux itinéraires du Val de Loire (on en recensait déjà quelques-uns par ici).

A l’accueil du 31 Boulevard Heurteuloup, Alix, Sandra et François se relaieront pour renseigner les visiteurs ou les guider vers le petit atelier permettant de faire quelques réparations sur leurs engins. Dans les 125m² de la maison, on trouve aussi de quoi recharger son vélo électrique rapidement, du wifi, des prises pour recharger ses appareils mobiles, ou un espace sécurisé pour stationner ses vélos et partir se promener plus léger en ville.

Pour plus d’infos, un numéro (02 47 64 66 38) ou le mail velorando@tours-metropole.fr.

Et voici le lieu en images…