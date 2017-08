La folie des grandeurs à l'American Tours Festival

Le méga reportage photo d'Info-Tours.fr.

Pas de doute, aucune tromperie sur la machandise : depuis vendredi, nous sommes bien en Amérique à Tours : tout est grand, gros, impressionnant, bruyant. C'est l'American Tours Festival, qui a pris ses quartiers au parc expo.

Nous commençons notre visite et ça débute fort avec le mur de la mort, évolution de motos dans un cylindre vertical de bois, lancés à grande vitesse et qui grâce à la force centripète peuvent monter au plus près des spectateurs.

Le tracteur Pulling, sport mécanique très impressionnant et surtout très bruyant, nous vous conseillons fortement les bouchons d’oreilles voir même un casque. Le but du jeu est de tracter une remorque le plus loin possible.

Il est temps d’aller se défouler aux stages de danses, on avait le choix : la country ou sur les rythmes de rock, boogie, Lindy… avec Karim et Laurie et Marty et MissDee. Il y en avait pour tous les goûts sous les halls, concerts rock ou country, plus de 15 en 3 jours. Avec surtout les têtes d'affiche : ZZ Top vendredi, Les Insus (ex-Téléphone) ce samedi.

Que de choix pour les gourmands, grandes variété de spécialités culinaires et retour avec quelques kilos en prime !

Flâner du côté du salon vintage, se relooker, une petite barbe messieurs, une coiffure année 50 pour vous mesdames ! Que choisir, que de robes mais il n’y en a jamais trop !

Nous avons découvert la vie de soldats au camp US ainsi qu’au village western et indien, de belles reconstitutions ! Et sans oublier un rodéo à l’Américaine et spectacle cowboys, tri du bétail, capture au lasso… ! Vous pouvez encore y aller ce dimanche... Suivez le ronron des motos...

Isabelle ANNO