TOURS NORD : Travaux sur le rond-point des Compagnons d'Emmaüs

Pendant deux mois.

A partir de ce lundi 10 juillet, et pour une période de deux mois, Tours Métropole Val de Loire engage des travaux de modifications de voirie du rond-point des Compagnons d'Emmaüs à Tours, celui qui relie le boulevard Abel Gance (RD910) et l'avenue André Maginot (RD 810). La circulation sera perturbée dans le secteur, des itinéraires de déviation seront mis en place.



En fait, ces travaux sont organisés afin d'élargir la route sur l'avenue Maginot en entrée nord du rond-point : elle passera à deux files. Elargissement aussi de l'anneau central puis création d'une bretelle d'évitement au sud de l'avenue Maginot afin que certains conducteurs puissent passer plus facilement. Enfin on retiendra la création d'un passage piéton sécurisé entre les deux pôles de la zone d'activité.