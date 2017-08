Le festival Les Méridiennes est lancé à Tours

Il fait honneur à la musique jusqu'au 15 juillet.

Ambiance bucolique et musicale ce jeudi dans la cour de la Salle Ockeghem à Tours : c'est l'inauguration du festival Les Méridiennes qui va déployer ses différentes propositions musicales jusqu'au 15 juillet. Un "petit" festival qui prend tout de même de l'ampleur avec des propositions intéressantes et fédératrices. Et ce pour la 9ème fois.

Nouveauté de l'année : des cafés-siestes avec des lectures de textes en rapport avec la musique. C'est parfait pour une pause après le déjeuner, à l'ombre et au calme près de la Place Châteauneuf rénovée. Ca dure 30 minutes à 14h30 et 15h30 les 7, 8, 13, 14 et 15 juillet.

Du reste, Les Méridiennes proposent des voyages musicaux en Grèce, en Tunisie, en Bretagne ou, grande première, au Mali.

La Tunisie c'est dès ce vendredi 7 juillet à 12h30 avant l'Algérie samedi à 19h30 (chant et percussions). Dimanche midi, proposition géniale : des chansons de Björk sur des instruments anciens (par David Chevalier, Anne Magouët et Marion Martineau). Lundi midi direction la Crête, jeudi soir on sera à Byzance, et enfin samedi 15 à 19h30 au Mali. Des concerts courts, le dernier sera même suivi - à 20h - d'un grand pique nique participatif. C'est aussi l'esprit des Méridiennes : partager le son et la gastronomie.

Les places sont à 6€ pour chaque concert. Infos : diabolusinmusica.fr.