La nouvelle Place Châteauneuf de Tours sous tous les angles

Les travaux sont en train de se terminer.

Débutés en mars pour une durée de trois mois (un peu allongée, donc), les travaux de réfection de la Place Châteauneuf sont en train de s'achever dans le Vieux-Tours. Le signe le plus visible c'est évidemment la disparition des barrières qui bloquaient l'accès à l'ancien parking situé au bas de la Basilique St Martin et de la Tour Charlemagne. En revanche, l'accès à la rue est toujours interdit aux voitures.

Vieillissante, encombrée par les véhicules, la Place Châteauneuf avait clairement besoin d'un coup de jeune. La mairie y a donc investi plus d'un million d'euros pour en faire "une place à l'italienne" presque totalement piétonne avec plus d'espaces verts, des bancs (bientôt installés) et même l'ambition d'y installer à terme la fontaine de Beaune-Semblançay actuellement en place tout près de la Rue Nationale (mais on n'a pas de nouvelles de ce projet).

Bordée par plusieurs commerces, dont 3 bars et restaurants, la Place Châteauneuf n'a pas échappé à une polémique, certains estimant que ce chantier se faisait surtout au profit de commerçants proches de l'adjointe au commerce de la ville, Céline Ballesteros. La municipalité a cependant promis que l'objectif n'était pas d'étendre les terrasses de ces établissements. Ainsi, elles prenaient ce mercredi à peu près autant d'espace qu'avant (celle de Chez Tonton occupant tout le trottoir, sans doute en attendant la réouverture à la circulation...).

l'inauguration officielle le 13 juillet à 18h