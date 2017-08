La Cathédrale de Tours de nouveau illuminée chaque soir

Saison 2 pour le spectacle "Les Illusions de la Cathédrale".

A part des riverains se plaignant du bruit, globalement, le spectacle son et lumières proposé sur la façade de la Cathédrale St Gatien de Tours à l'été 2016 a été un succès. Alors, tout naturellement, la ville a remis le couvert pour cet été 2017 (en baissant un peu le son) avec une nouvelle production, toujours orchestrée par Damien Fontaine (c'est également le concepteur du spectacle du Château d'Amboise). Celui-ci très différent de la première édition, puisque 75% des animations sont inédites.

Jusqu'à la fin du mois d'août, chaque soir, le monument va donc s'illuminer pendant 25 minutes à la nuit tombée (à 22h45 et 23h15 pendant ce mois de juillet, 22h15 et 22h45 du 1er au 31 août, 22h et 22h30 les trois premiers vendredis et samedis du mois de septembre. Extinction des feux le 16). L'été dernier, il pouvait y avoir jusqu'à un millier de personnes par représentation.

Voici quelques images capturées pendant le show et envoyées par un de nos fidèles lecteurs, Pascal Bourdieu que l'on remercie chaleureusement...