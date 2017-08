Coups de feu au Sanitas à Tours : deux blessés

Le tireur est en fuite.

Un fait divers particulièrement marquant ce mardi après-midi dans le quartier du Sanitas à Tours : un homme a été blessé par balle au niveau du bar de la Place St Paul. Selon les policiers rapidement sur place, il a été touché par un homme qui a tiré depuis un scooter. Ce dernier aurait manifestement utilisé une arme de poing. A priori il est légèrement touché, ses jours ne seraient donc pas en danger.

En plus de la victime, une autre personne a été plus légèrement blessée dans la cohue consécutive aux coups de feu. La police judiciaire et la sûreté départementale sont chargées de l'enquête. A l'heure où nous écrivons ces lignes, le suspect est toujours en fuite. Les enquêteurs avancent l'hypothèse d'un règlement de comptes. Les investigations se poursuivent.