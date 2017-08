BASKET : L'UTBM a trouvé un meneur

Et du coup c'est le deuxième Serbe de l'équipe.

Eté studieux du côté du bureau de recrutement de l'UTBM. L'équipe de Nationale 2 tourangelle a toujours l'objectif de monter d'un cran et se doit donc de monter une équipe capable d'être plus qu'au premier plan la saison prochaine sur le parquet de Monconseil.

Ce samedi, la direction du club a annoncé une nouvelle arrivée pour clore l'effectif : Zlatko Jovanovic. Ce meneur serbe d'1m81 a 33 ans, il jouait jusqu'ici à Sarajevo en Bosnie et étant de double nationalité et il a été à plusieurs reprises joueur en équipe nationale bosniaque. Il a ausis joué en Roumanie et en Iran.

Ayant disputé des matchs d'Eurochallenge, la troisième coupe d'Europe du basket, Jovanovic est capable de jouer aussi au poste de deuxième arrière, précise l'UTBM. La saison dernière il tournait à plus de 16 points en moyenne par match. Ce qui plait à Tours : son expérience, son esprit d'équipe mais aussi ses individualités. Il arrivera sur le parquet ligérien dès le 1er août pour la reprise avec le coach, Pierre Tavano. Le 1er match officiel est lui prévu le 9 septembre.

Photo : Andor Marton.