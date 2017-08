Un été très punk pour la Bibliothèque de Tours

Elle consacre une expo à cet univers jusqu'au 28 août.

Fin des années 70... L’explosion Punk secoue l’Angleterre et sème son nihilisme partout dans le monde... La tranquille Touraine n’est pas épargnée avec une partie de sa jeunesse qui exprime son envie de vivre cette révolution culturelle qu’est le Punk. La Bibliothèque Centrale de Tours retrace cette époque cet été...



L’exposition est une balade au milieu de cette jeunesse, de cette époque, images prises par diffé-rents photographes où l’on retrouve la spontanéité, l’insouciance, les looks sans effet de mode et sans considération pour le regard des autres. C’est aussi un peu une balade historique avec ces photos consacrées à la formation musicale, FOUTRE le groupe Punk tourangeau de ces années-là...



Pour illustrer l’ambiance de l’époque, le film L'Aventure Punk, une fiction sur fond de naissance du punk, réalisé à Tours par Patrick Métais et Anne-Marie Fournier entre 1977 et 1978 (diffusion du film et exposition de photos du tournage) est diffusé pendant tout le temps de l’exposition.



On retrouve Claude Lévêque dans le rôle du chanteur (fortement inspiré par Iggy Pop) mais aussi les groupes Bijou, Little Bob et Starshooter filmés lors de leurs passages à Tours. Le tournage a eu lieu aux entrepôts désaffectés des «Docks de France». Les concerts ont été organisés par Tom en 1977 pour Bijou et Little Bob, et 1978 pour Starshooter à la salle Thélème (fac des Tan-neurs).



Exposition présentée du 4 juillet au 26 août 2017

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque Centrale du 10 juillet au 26 août 2017:

mardi et vendredi 10h -12h30 / 14h-17h30

mercredi 10h - 12h30 / 14h-18h30

jeudi 14h - 17h30

samedi 10h-12h30/ 14h-17h

Fermeture estivale : du 1er au 15 août 2017



D'après communiqué.