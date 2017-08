Une ancienne Miss France pour la Nuit de l'Aquafitness à Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Peu importe le ciel grisonnant et menaçant de ce vendredi soir, de toute façon l'idée c'était de se mettre à l'eau. Une fois de plus le Centre Aquatique du Lac a organisé sa grande soirée Aquafitness, transformant les bassins en grandes salles de sport pour faire de l'aquabike ou de la gym dans l'eau. Avec profs survoltés et DJ enflammé, la NAF a encore accueilli beaucoup de monde pour bien lancer la saison estivale. En plus, l'ancienne Miss France Malika Ménard avait été invitée pour l'occasion. Voici le reportage photo de cette soirée physique et festive...

James TECHER