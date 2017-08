"Le Lac des Cygnes" revient à Tours en 2018

Un ballet particulièrement célèbre.

Pour ceux qui ne connaissent pas ce sera l'occasion de le découvrir, pour les autres sans doute un bon moment à passer une fois de plus : le mercredi 28 février 2018, Le Lac des Cygnes sera présenté au Vinci de Tours à 20h. Les places viennent d'être mises en vente sur Internet, en points de vente habituels et auprès d'AZ Prod à Tours pour 43 à 59€ (places disponibles pour spectateurs en situation de handicap).

Pitch :

Le Lac des Cygnes est un des ballets les plus célèbres avec les mélodies de Piotr Tchaïkovski. Ce ballet est interprété par le Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre, une des meilleures troupes de Russie qui frappe et séduit par sa jeunesse et son entrain.



L'élégance et le style, la discipline des alignements et l'harmonie d'ensemble caractérisent la troupe de Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre (SPBT) qui nous fait vibrer en regardant la superbe légende de la danseuse - cygne.



L'orchestre qui accompagne cette compagnie prestigieuse crée une atmosphère énigmatique.