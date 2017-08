L'équipe de "Mission Pays Basque" délocalisée à Tours

Pour présenter son film en avant-première.

Mission Pays Basque est une comédie romantique, réalisé par Ludovic Bernard (Le même réalisateur que le film L'Ascension avec Ahmed Sylla) et il est venu la présenter ce mercredi à Tours avecFlorent Peyre, et Elodie Fontan. Le tournage du film a duré 6 semaines dans la ville de Sare tout près de Bayonne, et 1 semaine dans la région parisienne.

Le réalisateur a surtout souhaiter faire un film sur cette région pour qui il a beaucoup d'affection entre ses beaux paysages, ses villages et les coutumes basque. Il a également choisi Elodie et Florent pour le rôle dès le début, il voulait ainsi créer un nouveau couple dans le cinéma.

Daniel Prévost malgré ses 77 ans s'est donné à 4000% dans le film selon les dires du réalisateur évoquant beaucoup de moments humoristique pendant le tournage. D'ailleurs Florent a chanté une partie de Luis Mariano et Elodie nous à fait un d'irrintzina (un cri strident, sonore et prolongé qui peut durer jusqu'à 30 secondes. « Irri » signifiant le rire et « Intzina » la plainte. C'est le cri d'appel des bergers en montagne qui communiquaient d'un flanc à l'autre).

Morgan MORVAN