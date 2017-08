Tours se teste en Coupe de France de dames

C'est le Damier Tourangeau qui organisait la compétition.

La 45e édition de la Coupe de France de jeu de dames par équipes de clubs s’est tenue à Tours les samedi 24 et dimanche 25 juin dans la salle des fêtes Ste Radegonde. Le Damier Tourangeau avait organisé cette compétition de jeu de dames en 2007. Pour ces 10 ans, le club de jeu de dames de Tours voulait partager et réunir autour de ce jeu populaire qui se joue aussi en compétition de haut niveau au sein de la Fédération Française de Jeu de dames (FFJD).

L'équipe de Toulouse avait remporté le trophée en 2016. La compétition regroupe ainsi les 8 meilleures équipes de club en France dont Tours qui s'est qualifié en mai dernier face à Bourges. Les joueurs se sont affrontés en parties officielles lentes chronométrées. Ils disposent au début de la partie d’un capital temps de 1h20. A chaque coup joué le joueur récupère 1 minute de temps. Ainsi cette cadence de jeu amène souvent à des parties de plus de 4 heures.

Les ¼ finales ont été joués samedi 24 au matin :

Wattrelos - Mont de Marsan/Seilh : 9-7

Toulouse - Tours : 9-7

Drancy - Lille : 8-8

Bourges - Noisy le Sec : 8-8

Tours a bien accroché les toulousains, tenants du titre. Avec une victoire et un nul le match dépendait du résultat de Jean Clémenceau (le doyen) et de José Vitry. Ils ont tous les 2 cédé en fin de partie sur un mauvais choix au bout de 4 heures de jeu. « En analysant la fin de partie avec mon adversaire toulousain, il m’a montré que si je n’étais pas allé à dame à ce coup là, si j’avais patienté un temps en jouant un autre pion, alors la partie était nulle », explique José Vitry. Quant à Jean Clémenceau c’est en analysant la partie le lendemain sur l’ordinateur qu’il a trouvé comment obtenir le match nul face à son adversaire (qui a été champion de France en 2009). Quand on sait que ces joueurs-là ont atteint la finale on mesure la performance des tourangeaux lors de ces ¼ de finales.

Les ½ finales et matchs de classement se sont poursuivis l’après-midi :

Lille – Bourges : 9-7

Toulouse – Wattrelos : 10-6

Tours - Mont de Marsan/Seilh : 8-8

Drancy – Noisy : 10-6

Cette fois Tours était à égalité avec Mont de Marsan/Seilh. Mais Tours a déclaré forfait pour le départage car il était tard et le doyen de nos joueurs était déjà rentré, fatigué par 2 parties de 4 heures dans la journée. Tours ne jouant pas pour la victoire, il nous importait peu de céder ainsi devant nos amis montois.

La finale et les matchs de classement se sont poursuivis dimanche matin :

Toulouse – Lille : 8-8

Wattrelos – Mont de Marsan/Seilh : 10-6

Drancy – Bourges : 9-7

Tours – Noisy : 6-10

Tours a perdu et se classe 8e et dernier. Pour ce match de classement, Tours a fait jouer encore 2 jeunes avec les 2 adultes : Alan et Gabriel (11 ans, tout récent 3e benjamin au dernier championnat de France).

Classement final :

Lille Toulouse Wattrelos Mont de Marsan/Seilh Drancy Bourges Noisy le sec Tours

Extraits du compte rendu du Damier Tourangeau.