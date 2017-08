Murs en bois et toit végétalisé pour l'école des Deux-Lions

Elle ouvrira en septembre 2019.

Nouvelle étape dans le dossier de la future école des Deux-Lions de Tours : on sait maintenant à quoi elle va ressembler. C'est un cabinet d'architecte régional qui a dessiné le futur bâtiment scolaire et qui produit le visuel que nous vous dévoilons ci-dessus : il s'agit de Créature Architectes (basé à Orléans).

L'école qui doit ouvrir à la rentrée 2019 fera 1 650m². Elle comptera 7 classes (3 en maternelle et 4 en primaire, dont un double niveau, donc). L'objectif est notamment de désengorger les écoles des Rives du Cher (Gide et Duhamel) qui accueillent aujourd'hui 70% des enfants du quartier selon la mairie de Tours et qui ne peuvent pas faire mieux alors même qu'une trentaine de naissances sont comptabilisées chaque année aux Deux-Lions qui attire une population de jeunes, qui achètent leurs premiers appartements neufs par exemple.

Cette future école avec plusieurs murs en bois, un toit végétalisé et un étage sera construite à proximité de la Tour Lumière, de la passerelle piétonne du Cher et de la Rue James Watt. Le coût total du projet est de 6 millions d'euros. En plus des salles de classe, elle comportera un réfectoire pour la cantine, un dortoir, une salle de motricité, une bibliothèque et une salle polyvalente qui pourra servir aux associations du quartier pour leurs événements.