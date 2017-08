La nouvelle héroïne des familles habite à Tours

Barbara Driss est en train de créer un site pour sortir avec les enfants : Super Famille.

Elle a beau être repartie sans prix du dernier Startup Week-end de Tours, Barbara Driss s’y est faite remarquer. Cette Tourangelle de 35 ans, originaire d’Orléans et mère de 3 enfants ayant entre 1 et 12 ans, était venue participer à l’événement avec un projet de création de site Internet à faire éclore : Super Famille. Ancienne spécialiste des ressources humaines dans de grandes entreprises, elle a eu besoin d’air. Au propre, comme au figuré. D’où ce projet entrepreneurial.

« Pendant ma dernière grossesse, je n’avais pas forcément envie de revenir dans les RH. J’ai eu l’opportunité d’avoir du temps et j’ai eu envie de créer quelque chose inspiré de mon expérience personnelle. Quand on sortait avec les enfants, on tombait souvent sur des lieux qui n’étaient pas adaptés aux familles. Ou d’autres avec des choses super mais qui n’étaient annoncées nulle part. » De fait, ce n’est pas sur TripAdvisor que l’on trouve la liste des équipements souvent indispensables aux enfants comme une chaise haute ou la présence de jeux adaptés pour les petits en bas âge dans un parc urbain.

Barbara Driss poursuit : « quand ma petite dernière est née, j’ai cherché si il existait un site où l’on trouvait ce genre d’informations et je me suis rendu compte que c’était compliqué. Il fallait souvent aller sur dix sites différents. Ou alors les sites actuels ne parlaient pas de la région, voire ne recensaient que quelques cafétérias. » Comme elle en avait marre des « nuggets frites des centre commerciaux », la jeune femme a voulu trouver le moyen de faire découvrir d’autres saveurs et d’autres sensations à ses rejetons sans rogner sur le confort. Elle est donc partie en chasse et en a fait son nouveau projet de vie, 6 mois avant le Startup Week-end.

Son idée en détails la voici : créer un site web où tous les lieux tourangeaux adaptés aux familles seraient recensés, quel que soit l’âge des enfants. Cela inclue les restaurants, les bars, les parcs, les sites de loisirs ou encore les hôtels, le service étant pensé à la fois pour les habitants de Tours ou les touristes de passage. Gratuit pour les visiteurs, ouvert à la publicité pour les professionnels, Super Famille.com devrait voir le jour à la rentrée dans sa version définitive mais Barbara Driss distille déjà ses conseils sur sa page Facebook et son compte Instagram. Elle va aussi lancer son blog cette semaine en attendant qu’elle et ses développeurs fassent aboutir le site.

La super alliée des parents espère aussi que ses visiteurs formeront vite une communauté pour partager leurs expériences et enrichir le contenu. « L’idée est par exemple d’indiquer quelle est l’entrée d’un parc la plus pratique pour les poussettes ou à quelle heure y aller pour trouver de l’ombre. Ou alors de donner des conseils pour trouver une activité de repli en cas de pluie » sourit-t-elle alors qu’un orage éclate au même moment. Elle veut aussi impliquer restaurateurs ou communes pour qu’ils soient plus ouverts aux besoins des familles, rejoignant en cela l’initiative de l’association Les Ouvrières de la Reine qui planche sur un label pour distinguer les restaurants amis des bébés. « C’est important de pouvoir bien accueilli sinon les familles n’ont pas envie de sortir. »

Si Super Famille séduit en Touraine, Barbara Driss espère l’étendre sur toute la région Centre-Val de Loire, voire au-delà de ses frontières. Elle imagine aussi la création de plateformes de réservations pour des événements culturels dédiés aux familles, pour des chambres familiales en hôtel ou dans des restaurants proposant une commande en amont servie dès l’arrivée des clients pour éviter l’attente qui rend les enfants dissipés. Espérant décoller en un an, elle cherche désormais des investisseurs convaincus de son potentiel et pourrait également lancer une campagne de financement participatif avant la fin de l’année.

Olivier COLLET