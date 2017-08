Fil Bleu à Tours : plus de ponctualité et des records

Plus de 36 millions de voyageurs en 2016.

On connaissait déjà quelques chiffres sur la fréquentation du réseau de transports en commun de l’agglo tourangelle pour l’année 2016 : 36 millions de voyages comptabilisés sur 366 jours, un record. Avec une journée particulièrement fréquentée le 10 novembre dernier : 165 000 validations de titres de transport enregistrées dont 70 000 sur la ligne de tram.



Bref, Fil Bleu est en bonne santé malgré quelques accidents de parcours : « l’état d’urgence a réduit la mobilité des voyageurs et modifié certains comportements » a par exemple noté le directeur de Keolis Tours évoquant aussi les perturbations liées aux 13 manifestations contre la loi Travail, les 6 jours de grève au sein de sa société à l’hiver 2016 ou encore la chute des caténaires du tram à la Tranchée.



Et pourtant donc, la fréquentation du tram a progressé de 15%, plus de 800 Vélociti sont également loués sur la métropole, un chiffre qui n’a jamais été aussi haut. Tout cela entraîne une hausse des recettes des transports tourangeaux de 4,4% avec plus d’abonnements : « les perturbations du réseau n’ont pas fait fuir les clients, ils ont juste moins voyagé » a encore précisé le représentant de la filiale de la SNCF se réjouissant enfin de la baisse de la fraude (4,5% de voyageurs sans billet, une baisse de deux points en deux ans).



Dernière statistique au vert : la ponctualité avec 76% d’horaires respectrés et même 94% sur le tram. Reste tout de même un objectif : revoir les tarifs pour les étudiants jugés trop chers. Mais ça, c’est le travail des élus. Le président de la métropole Philippe Briand a précisé que le chantier était en cours...