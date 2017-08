Le logo de Tours Métropole est arrivé

L’image du jour d’Info-Tours.fr.

En ouverture du conseil métropolitain de ce lundi soir aux Deux-Lions à Tours, le vice-président en charge de la culture Cédric De Oliveira a présenté le logo de Tours Métropole-Val de Loire. Car depuis l’évolution du statut de l’agglomération il y a maintenant 3 mois, cet outil de communication essentiel (présent sur toutes les affiches, les voitures...) manquait et un logo provisoire très simple assurait l’intérim.



On connait donc désormais le visage institutionnel de la métropole tourangelle : un logo bleu et vert stylisé symbolisant la Loire, le Cher (le bleu) et les jardins de la France (le vert). Le coeur complète le tout, pouvant par ailleurs laissé un peu pensé au logo de la région Centre-Val de Loire qui a changé récemment.



Le président de la métropole Philippe Briand a précisé que cette réalisation était signée d’un graphiste tourangeau et que son coût était de 20 000€.