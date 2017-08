Photos de travailleurs, textes d’admirateurs

Le photographe tourangeau Jean Bourgeois vient de publier un beau livre avec des images saisissantes et des textes inspirés.

Les livres écrits à la main sont rares et précieux. Gens d’à côté, gens de passage fait partie de ce monde. Il est signé d’un photographe bien connu en Touraine : Jean Bourgeois, qui a surtout travaillé à la NR. Dans cet ouvrage, il compile des photos anciennes de Tours et d’Indre-et-Loire (St-Pierre-des-Corps, Bourgueil, Couesmes…) où l’on voit des gens au travail, en pleine action. Et ce ne sont pas forcément ceux que l’on attend, comme ce petit enfant sur le dos de son père, cet horloger ou ce duo en train de réparer un grand lustre. Remarquons également ce beau portrait d’un caissier de cinéma.

Tous en noir et blanc, ces clichés montrent les femmes et les hommes dans leur quotidien, dans leurs traditions, dans leurs actions. Ils sont accompagnés de mots manuscrits de personnalités qui évoquent leur sentiment devant ces tranches de vie. Parmi elles : Jean-Hugues Anglade, Jacques Lanzmann, Pierre Richard ou Robert Doisneau.

Alors qu’un fonds Jean Bourgeois avec les images du photographe (30 000 tout de même) est conservé aux archives municipales de Tours (dont le directeur signe une préface dans l’ouvrage), Gens d’à côté, gens de passage est le 4ème livre de Jean Bourgeois. Un travail mené en collaboration avec six élèves de BTS du lycée Albert Bayet. En vente à la Boîte à Livres, Rue Nationale (15€).