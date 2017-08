Quand Jardin Botanique rime avec Exotique à Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Samedi, le Jardin Botanique de Tours s'est transformé en un beau lieu de culture avec une journée autour de l'exotisme qui a attiré un public curieux et nombreux.

Au programme : pique-nique et restauration sur place dès 18H30 avec beaucoup de monde sur la pelouse et dans les jardins, entre amis, en famille, de nombreux enfants. Les gens ont joué le jeu et apporté les pique-nique, certains très chics ! Pour accompagner le repas, des animations de danses, visite de la serre sur bande son.

A 22h15 concert de Toukan Toukan avec une bonne organisation puisque les gens étaient guidés derrière la serre pour pouvoir fermer les jardins principaux. Superbe scène et bon son avec apparition de Beat Mattazz toujours aussi sympa (une rencontre entre le public - souvent jeune - et les artistes a d'ailleurs été organisée en fin de soirée). Une soirée qui fait du bien, on en redemande !

Delphine NIVELET / Photos : Delphine NIVELET et Philippe MAITRE