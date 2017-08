Rodolphe Le Meunier passe en cuisine

Le fromager Meilleur Ouvrier de France a ouvert son restaurant.

En ce moment dans le quartier des Halles de Tours, ce ne sont pas les nouveautés gastronomiques qui manquent : l’Atelier Lebeau, un restaurant mongol, un autre végétarien... Et un qui fait honneur au fromage. C’est à celui-ci que nous allons nous intéresser aujourd’hui. Son nom : le [R]. R comme Rodolphe... Le Meunier. Le Meilleur Ouvrier de France également organisateur du Mondial du Fromage de Tours (et qui a sa boutique à deux pas sous les Halles) ajoute donc une nouvelle corde à son arc.



Les incursions du fromager dans le monde de la restauration ne sont pas nouvelles. Chaque année, son stand sur la Foire de Tours ne désemplit pas avec des burgers, des beignets de Ste-Maure-de-Touraine ou encore le célèbre Munster frit. Ce dernier figure d’ailleurs à la carte du [R] contre 13€. Tout comme une entrecôte à la Fourme d’Ambert.



Globalement, et assez naturellement, les fromages sont donc très présents au menu de ce restaurant décoré comme une brasserie et qui profite de l’élargissement récent du trottoir de la Place Gaston Paillhou pour étendre sa terrasse. De notre côté, on a testé la cuisse de canard confite avec cerises griottes et fromage de brebis basque (22€). Il faut dire ce qui est : c’est particulièrement réussi. Accompagnée de petits légumes (flan de poivron, purée de céleri), la viande est fondante et très bien accompagnée par sa sauce. Le fromage ajoute lui un peu de goût sans prendre le dessus.



Au dessert, outre les évidentes planches de fromages affinées (au moins 3) ou des douceurs fruitées, on peut opter pour quelques curiosités comme le Desse[R]t (oui, Rodolphe Le Meunier a dû prendre des stages de marketing, son R est partout, jusque sur les serviettes...). Contre 9€50, c’est une coque en chocolat dorée remplie d’un coulis de fruits rouges qui arrive dans votre assiette. Réhaussée de Brocciu corse avec des perles de sucre, voilà une fin de repas particulièrement gourmande.



A noter : si les prix à la carte vous paraissent un peu élevés, des menus à 20-25€ figurent aussi sur l’ardoise. Le service est efficace et le pain est bon, ce qui est un détail à ne pas négliger dans un restaurant dédié aux fromages.

O.C.