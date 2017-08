6 mois de fermeture du pont de chemin de fer à St-Cyr-sur-Loire

Le temps de le reconstruire.

Si vous passez régulièrement au-dessus de la voie ferrée sur la D476 à St-Cyr-sur-Loire, vous allez être contraints de changer vos habitudes pendant un bon moment. Jusqu’à la fin de l’année, en fait. Et votre trajet sera rallongé.



A partir de ce lundi 26 juin, cet axe reliant la Rue de Suède de Tours Nord à la Rue du Petit Bois de Mettray sera totalement fermé, et ce dans les deux sens de circulation. En fait depuis 2010 le pont mis en place était provisoire et il faut donc le remplacer par un tablier de pont définitif, d’où cette opération conséquente d’une durée de 6 mois, jusqu’au vendredi 22 décembre.



Dans le détail, le tablier provisoire sur lequel on roulait jusqu’ici va être retiré les 10 et 11 juillet en attendant le nouveau tablier qui sera livré en septembre. Des trottoirs d’1m50 chacun et un garde corps d’1m20 seront construits. La future route fera elle 5m50 de large. A noter que le trafic SNCF ne sera pas perturbé par ce chantier dont certaines phases se dérouleront la nuit.



Pour les conducteurs, une déviation sera en place dès ce lundi par la D2 et la D976. Elle concerne tous les véhicules, y compris les bus de Fil Bleu.