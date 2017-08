A Tours, la Croix Rouge a besoin d'un nouveau camion

Une campagne de financement participatif a été lancée.

On le voit notamment l'hiver dans les rues de Tours : le Samu Social vient en aide aux plus démunis en leur offrant à manger et un peu de réconfort, de la chaleur humaine, aussi. Les maraudes sont notamment gérées par la Croix Rouge et l'association fait en ce moment appel aux dons. Son pôle jeunesse a besoin de 15 000€ pour acheter un nouveau camion qui sera conduit par les bénévoles de 20h à 1h du matin au fil de la semaine. L'an dernier, 12 000 repas ont été distribués, en grande à partie à des hommes à la rue mais aussi plus de 500 à des mineurs.

Pour financer cet achat et remplacer le camion actuel qui a été mis en circulation en 2001, un financement participatif est en cours via Internet. Un pari qui avance bien puisque plus de 10 000€ ont déjà été promis. A noter que le prix total du véhicule est de 30 000€ et que la moitié sera financée par des subventions.

Pour participer, il suffit de cliquer ici.