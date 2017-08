Une scène ouverte au Bal des Pompiers de Tours

Il aura lieu le 13 juillet.

Bal des pompiers de Tours, saison 3. Organisé dans la cour et le parking de la caserne Chassagne de Tours Centre sur le Boulevard Wagner, le Bal des Pompiers aura lieu le 13 juillet de 18h à tard dans la nuit et plus de 4 000 personnes pourraient encore y faire le déplacement pour danser et faire la fête avec les soldats du feu.

Pour cette 3ème édition, un nouveau concept est annoncé en début de soirée : celui d'une scène ouverte avec une sélection d'artistes amateurs qui se relaieront sur scène et seront jugés par une équipe "de professionnels du spectacle". Auteur-compositeur, interprète de chansons inédites ou connues, humoriste, illusionniste, ventriloque, danseur, musicien... Tous les talents sont les bienvenus selon les organisateurs et les inscriptions se font au 06 50 86 21 44. Avant la soirée, une préselection est prévue sur la scène dès 15h.

Ce concours permettra à deux lauréats de participer à un autre concours sur la scène de l'Artshow cabaret de Paris en octobre avant une finale nationale en janvier 2018 avec les gagnants d'autres tremplins. Ils seront aussi programmés pour l'édition 2018 du bal des pompiers tourangeau. Nous reviendrons prochainement plus en détails sur le programme complet de la soirée assez prisée...