Envies de Loire : les idées les plus populaires

Elles seront présentées ce samedi à la guinguette de Tours.

Il y a quelques semaines, Tours Métropole a lancé un grand concours d'idées sur Internet. Baptisé Envies de Loire, il a pour objectif de pousser les Tourangeaux à dévoiler leurs rêves pour rendre la Loire et ses abords plus attrayantes, plus écologiques, moins bétonnés, plus artistiques...

Le projet, qui comporte aussi un volet adressé aux professionnels, va connaître une nouvelle étape ce samedi. De 11h à 17h, les propositions les plus populaires et les internautes qui les portent seront en vedette à la guinguette de Tours. Et ce en attendant l'automne où des spécialistes plancheront sur des idées concrètes de projets à réaliser autour du fleuve. 44 équipes françaises et internationales se sont dites intéressées par ce défi.

Voici les idées qui ont germé dans la tête des Tourangeaux et qui semblent plaire aux visiteurs du site enviesdeloire.com (certaines sont toutes simples, d'autres plus ambitieuses ou coûteuses) :

· Aménager le bord de Loire entre Rochecorbon et Vouvray pour piétons et vélos

· Créer une passerelle sur la Loire entre la Ville aux Dames et Rochecorbon

· Aménager une piste cyclable jusqu'à Luynes en suivant les bords de Loire

· Accéder à la Loire plus facilement (remise en état des escaliers...)

· Créer une passerelle Piéton / Vélo pour rejoindre l'île Simon puis Tours

· Proposer des navettes régulières pour traverser la Loire entre Paul-Bert et Tours-Centre, Saint Cyr Sur Loire et Tours Centre

· Réaménager la promenade des bords de Loire à Saint-Pierre-des-Corps, lui donner un aspect plus naturel comme en rive droite

· Ouvrir le parc de la Perraudière jusqu'aux berges du fleuve par un jeu de terrasses.

· Multiplier les points de vue sur la Loire, les rendre plus accessibles, les développer, les faire connaître

· Aménagement des quais de Loire en zone piétonne avec suppression des parkings qui dénaturent les bords de Loire

· Faire des exposition de photos sur les bords de Loire

· Réaménager le pont Napoléon pour faciliter les circulations douces

· Se baigner sur l'île Simon

· Promenade cyclable aménagée en bord de cours d'eau

· Boîte à livres avec un banc à côté

· Un port fluvial à Rochecorbon

· Les bouquinistes des quais de Loire

De nouvelles idées peuvent encore être proposées et vous pouvez voter pour celles qui vous plaisent... Plus d'infos sur Envies de Loire par ici.