Fête du Cinéma et 2 avant-premières à Tours

Pour échapper à la chaleur, les salles de cinéma ça reste une valeur sûre.

Ce dimanche 25 juin, comme chaque année, retour d'un événement apprécié des cinéphiles : la Fête du Cinéma, autrement dit des séances où chaque billet ne coûte que 4€. Et ça va durer 4 jours.

A Tours, l'événement se conjuguera avec deux avant-premières en présence d'acteurs...

Le dimanche 25 juin à 19h00 : Avant-première de « Coexister » en présence de Fabrice Eboué et Guillaume de Tonquedec (Sortie nationale le 11 octobre). Pitch : Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive décide de monter un groupe constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur faire chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints…



Le mercredi 28 juin à 19h45 : Avant-première de « Mission Pays Basque » en présence de Elodie Fontan, Florent Peyre et Ludovic Bernard. Pitch : Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, entend briller dans ses nouvelles fonctions professionnelles en rachetant une quincaillerie au Pays Basque afin d’y implanter un supermarché. Elle s’imagine avoir « roulé » le vieux propriétaire mais ce dernier est sous curatelle. Sibylle doit donc faire affaire avec Ramon, le neveu, pour récupérer son argent et signer au plus vite. Sinon, c’est le siège éjectable assuré. Elle va rapidement s’apercevoir que les basques n’ont pas l’intention de se laisser faire par une parisienne, si jolie soit-elle.