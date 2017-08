36°7 à Tours : il n'a pas fait aussi chaud en juin depuis 1976

Malgré cette canicule, la baignade en Loire et Cher reste interdite.

On est tous d'accord : depuis le début de la semaine il fait vraiment très chaud en Indre-et-Loire. Ce mercredi a beau être le 1er jour de l'été, on a tendance à trouver que c'est un peu trop, on cherche les endroits ombragés avec un petit vent frais en option si possible... Et on attend vendredi, jour où les températures devraient revenir à des normales de saison, c'est-à-dire autour de 30°.

On se rassure comme on peut : ce mercredi on a vécu la journée la plus chaude de cet épisode caniculaire, jusqu'à 37°3 relevés à Reignac selon la station Météo France de Parçay-Meslay. A Tours, à l'ombre et sous abri, le thermomètre est monté jusqu'à 36°7. La dernière fois que cette température avait été atteinte en juin, c'était en 1976, le 30 juin. On vient donc d'égaler un record vieux de 41 ans. A noter aussi que le 22 juin 2003, il avait fait 35°3. Pour ce jeudi, les températures devraient être à peine moins élevées, mais sans doute encore proches des 35° avant le changement d'air pour vendredi.

Alors pour ceux qui seraient tentés de se baigner dans la Loire et le Cher pour profiter de l'eau fraîche (avec le risque de sentir le poisson en ressortant), la ville de Tours a tenu à rappeler que c'était strictement interdit, et ce suite à la mort d'un homme qui a sauté du bas du Pont Wilson dimanche dernier (son corps a été repêché ce mardi près de Langeais, après 36h d'intense recherches).

La mairie annonce que la police municipale va organiser des patrouilles et pourra potentiellement verbaliser les Tourangeaux intrépides. Les arguments : "la Loire reste un fleuve sauvage et même si elle semble calme le danger existe. Elle comporte en effet, de nombreux trous d'eau et de bancs de sables qui peuvent se dérober sous les pieds. De même, les lits de la Loire et du Cher abritent de nombreuses pierres, roches et bouts de ferraille (notamment près des ouvrages d'arts) pouvant blesser les contrevenants."

De son côté, alors que c'est la Fête de la Musique ce mercredi soir, l'Agence Régionale de Santé note que l'alcool n'est pas non plus une bonne idée pour prendre un coup de frais car "l’alcool favorise la déshydratation. Il fait perdre plus de liquide que ce qu’il apporte à l’organisme et expose au coup de chaleur." Rien de mieux que de l'eau pure, donc. Sans modération pour le coup.